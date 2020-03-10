«Сибирь» победила «Автомобилист» и вышла в следующий раунд плей-офф
В матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина «Сибирь» победила на выезде «Автомобилист» со счетом 2:1. Шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Саюстов и Евгений Чесалин. За «Авто» отличился Павел Дацюк.
«Сибирь» выиграла четвертый матч в серии и выбила «Автомобилист» из розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина.
Хоккей
КХЛ
1/4 финала конференций
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Голы: Саюстов — 1 (бол., Логинов, Шаров), 16:22 — 0:1. Чесалин — 2 (Михайлов), 24:16 — 0:2. Дацюк — 2 (бол., Березин, Бодров), 40:44 — 1:2.
Вратари: Коварж (59:13) — Сятери.
Штраф: 12 — 8.
Броски: 37 (15+9+13) — 16 (7+6+3).
Судьи: Белов, Гашилов.
10 марта. Екатеринбург. КРК «Уралец».
Счет в серии — 1:4.