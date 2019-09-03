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«Сибирь» победила «Амур» на старте сезона КХЛ

18:01
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» на своей площадке одолела «Амур» со счетом 2:1. Победную шайбу в третьем периоде забросил финский нападающий Юусо Пуустинен, который реализовал большинство.

В концовке встречи хабаровчане постарались сравнять счет, сняв вратаря, но «Сибирь» сумела удержать минимальное преимущество.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Вл. Ушенин — 1, 13:52 — 0:1. Казаков — 1 (Саюстов), 14:44 — 1:1. Пуустинен — 1 (бол.), 49:06 — 2:1.

Вратари: Сятери — Лангхамер (59:18).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 42 (22+11+9) — 29 (6+13+10).

Судьи: Бирин, Бондарь.

3 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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