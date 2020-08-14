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«Сибирь» победила «Амур» и выиграла Мемориал Ромазана

13:46
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«Сибирь» обыграла «Амур» (5:2) в заключительном мате Мемориала имени Ивана Ромазана.

Благодаря победе над хабаровчанами «Сибирь» стала победителем предсезонного турнира, в котором также участвовали магнитогорский «Металлург» и «Автомобилист».

Мемориал И. Ромазана

«Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:5 (0:1, 0:2, 2:2)

Голы: Миловзоров — 1 (Шаров, Шашков), 15:58 — 0:1. Санников — 1 (Алексеев), 32:21 — 0:2. Ромаев — 1 (Алексеев), 36:07 — 0:3. Шашков — 2 (Ермаков, Шаров), 47:26 — 0:4. Ли — 2, 49:36 — 0:5. Рассказов — 2 (буллит), 54:28 — 1:5. Вл. Ушенин — 1 (Турбин, Горшков), 59:30 — 2:5.

Вратари: Лангхамер — Красиков.

Броски: 22 (6+5+11) — 34 (9+13+12).

14 августа. Магнитогорск. «Арена-Металлург».

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