«Сибирь» победила «Амур»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» принимала «Амур». Хозяева одержали победу со счетом 2:1.

Новосибирский клуб прервал серию из двух поражений, дальневосточная команда потерпела девятое поражение подряд. В нынешнем сезоне подопечные Александра Гулявцева еще не одержали ни одной победы.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Морозов — 2 (Чесалин, Ермаков), 35:16 — 1:0. Пуустинен — 3, 43:30 — 2:0. Вяч. Ушенин — 1, 55:17 — 2:1.

Вратари: Сятери — Лангхамер (59:28).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 21 (5+12+4) — 34 (15+10+9).

Судьи: Наумов, Овчинников.

20 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

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