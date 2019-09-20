«Сибирь» победила «Амур»
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» принимала «Амур». Хозяева одержали победу со счетом 2:1.
Новосибирский клуб прервал серию из двух поражений, дальневосточная команда потерпела девятое поражение подряд. В нынешнем сезоне подопечные Александра Гулявцева еще не одержали ни одной победы.
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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Морозов — 2 (Чесалин, Ермаков), 35:16 — 1:0. Пуустинен — 3, 43:30 — 2:0. Вяч. Ушенин — 1, 55:17 — 2:1.
Вратари: Сятери — Лангхамер (59:28).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 21 (5+12+4) — 34 (15+10+9).
Судьи: Наумов, Овчинников.
20 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».
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