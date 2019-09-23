«Сибирь» победила «Ак Барс» и догнала его по очкам

«Сибирь» победила «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2. Новосибирцы сравнялись по очкам с казанским клубом и занимают четвертое место на «Востоке», «Ак Барс» идет третьим.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

Голы: Романцев — 1 (бол., Руохомаа, Пуустинен), 9:11 — 1:0. Петров — 3 (Кормье, Азеведо), 11:15 — 1:1. Романцев — 2 (Коротков), 17:23 — 2:1. Романцев — 3 (Йокипакка, Пелтола), 25:39 — 3:1. Чесалин — 1 (бол., Миловзоров, Ермаков), 32:18 — 4:1. Ткачев — 4 (бол., Фисенко, Яруллин), 52:28 — 4:2.

Вратари: Красиков — Рейдеборн (Билялов, 25:39, 58:08).

Штраф: 19 — 21.

Броски: 21 (5+9+7) — 28 (6+9+13).

Судьи: Гофман, Кулев.

23 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

КХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика