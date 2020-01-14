«Сибирь» по буллитам обыграла «Куньлунь»

«Сибирь» обыграла «Куньлунь» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Победный буллит и один из голов в активе Егора Миловзорова. «Сибирь» набрала 55 очков и занимает пятое место на Востоке. У «Куньлуня» 51 очко и восьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:5 Б (1:1, 0:1, 3:2, 0:0, 0:1)

Голы: Яковлев — 5 (Чесалин, Тимашов), 13:38 — 0:1. Фу — 8 (Шинкарук), 14:26 — 1:1. Миловзоров — 13 (бол., Шаров, Комаров), 24:32 — 1:2. Смит-Пелли — 4 (Кейн), 41:47 — 2:2. Шинкарук — 2 (Смит-Пелли, Уэрек), 42:40 — 3:2. Смит-Пелли — 5 (Йип, Крэкнелл), 48:17 — 4:2. Пуустинен — 15 (Шаров, Руохомаа), 50:29 — 4:3. Морозов — 4 (Пуустинен, Руохомаа), 55:53 — 4:4.

Победный буллит: Миловзоров.

Вратари: Грубец — Красиков (Сятери, 42:40).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 30 (11+4+9+6) — 39 (14+12+13+0).

Судьи: Букин, Васильев.

14 января. Пекин. «Шоуган Арена».