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«Сибирь» переподписала контракт с лучшим снайпером команды Пуустиненом

11:24
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«Сибирь» объявила на своем официальном сайте о подписании нового контракта с финским нападающим Юусо Пуустиненом. Новое соглашение финского хоккеиста с командой действует до 2021 года.

В сезоне-2019/20 31-летний Пуустинен является лучшим снайпером команды, на его счету 18 шайб в 54 встречах. Также, в активе финна 15 результативных передач.

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