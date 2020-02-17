«Сибирь» переподписала контракт с лучшим снайпером команды Пуустиненом

«Сибирь» объявила на своем официальном сайте о подписании нового контракта с финским нападающим Юусо Пуустиненом. Новое соглашение финского хоккеиста с командой действует до 2021 года.

?Лучший снайпер остается с нами еще на год?

ХК «Сибирь» договорился о подписании нового однолетнего контракта с финским нападающим Юусо Пуустиненым.

Юусо является лучшим снайпером команды с 18 шайбами в 54 встречах, его активе 15 передач и положительный показатель полезности 6. pic.twitter.com/lOOThPZuJK — Hockey Club Sibir (@hcsibir) February 17, 2020

В сезоне-2019/20 31-летний Пуустинен является лучшим снайпером команды, на его счету 18 шайб в 54 встречах. Также, в активе финна 15 результативных передач.