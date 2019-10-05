«Сибирь» опровергла сообщение о смерти Мнацяна

«Сибирь» опровергла сообщения о смерти 29-летнего хоккеиста команды Самвела Мнацяна. Ранее об этом сообщил «Авангард», однако позже опроверг это сообщение.

— «Авангард» опубликовал непроверенную информацию, а им все поверили. К этой минуте Самвел жив. Мы знали, что Самвел в тяжелом состоянии, у нас был матч, и тут «Авангард» публикует новость о своем воспитаннике... Даже представить себе не могли, что они напишут неправду, — говорится в сообщении пресс-службы.

Мнацян стал игроком «Сибири» в мае 2018 года. В августе у хоккеиста диагностировано онкологическое заболевание.