«Сибирь» оказалась сильнее «Северстали»

«Северсталь» дома проиграла «Сибири» (4:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Череповце.

В составе «Сибири» отличились защитник Илья Морозов, Андрей Ермаков, нападающие Егор Миловзоров, Юкка Пентола, Евгений Чесалин и Микаэль Руохомаа.

У «Северстали» отметились голами нападающие Егор Морозов и Игорь Гераськин, дважды — защитник Вадим Кудако.

«Сибирь» с 37 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» — 27 баллов и 11-я строчка (Западная).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:6 (1:4, 1:0, 2:2)

Голы: Морозов — 3 (Руохомаа, Пуустинен), 3:51 — 0:1. Морозов — 5 (бол., Капустин, Кудако), 5:55 — 1:1. Миловзоров — 6 (бол., Шаров), 9:22 — 1:2. Руохомаа — 9 (бол., Пелтола), 10:26 — 1:3. Ермаков — 2 (Руохомаа, Демидов), 18:41 — 1:4. Кудако — 3 (бол., Петунин, Марковин), 26:55 — 2:4. Гераськин — 5 (Капустин, Кудако), 41:06 — 3:4. Пелтола — 7 (Демидов, Миловзоров), 53:21 — 3:5. Кудако — 4 (бол., Капустин, Морозов), 56:43 — 4:5. Чесалин — 3 (п.в., Демидов), 59:25 — 4:6.

Вратари: Подъяпольский (Хакимов, 10:26, 55:52 — 56:43, 57:57 — 59:25) — Сятери.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (9+10+9) — 26 (15+5+6).

Судьи: Раводин, Соин.

1 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

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