«Сибирь» одолела в гостях «Салават». Миловзоров поучаствовал во всех голах команды

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» играла в гостях против «Салавата Юлаева». Команда из Новосибирска победила со счетом 3:2.

Главным действующим лицом матча стал нападающий «Сибири» в Егор Миловзоров. Он поучаствовал во всех голах команды, отметившись дублем и результативной передачей.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Саюстов — 4 (Миловзоров), 16:31 — 0:1. Миловзоров — 9 (Пелтола, Алексеев), 20:59 — 0:2. Ларсен — 8 (бол., Сошников), 29:34 — 1:2. Миловзоров — 10 (Шаров, Логинов), 34:58 — 1:3. Картаев — 4 (Баранов), 51:34 — 2:3.

Вратари: Метсола (59:08) — Сятери.

Штраф: 18 — 4.

Броски: 25 (7+8+10) — 30 (15+9+6).

Судьи: Лаврентьев, Наумов.

17 декабря. Уфа. «Уфа-Арена».

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