«Сибирь» одолела минское «Динамо». Романцев оформил дубль

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» принимала минское «Динамо». Хозяева одержали победу со счетом 3:2. Дубль оформил нападающий команды из Новосибирска Даниил Романцев.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Минск) — 3:2 (0:0, 3:1, 0:1)

Голы: Миловзоров — 15 (Торченюк), 26:45 — 1:0. Романцев — 8 (бол., Пуустинен), 32:44 — 2:0. Романцев — 9 (бол., Йокипакка, Руохомаа), 35:56 — 3:0. Денисов — 1 (Спунер), 39:58 — 3:1. Дроздов — 2 (Спунер, Демков), 48:33 — 3:2.

Вратари: Сятери — Тэйлор (58:45).

Штраф: 12 — 14.

Броски: 32 (8+13+11) — 23 (5+6+12).

Судьи: Бирин, Оленин.

1 февраля. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».