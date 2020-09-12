«Сибирь» одолела «Куньлунь» и прервала серию неудач

В рамках регулярного чемпионата КХЛ встречались команды, которые не знали побед на старте сезона — «Сибирь» и «Куньлунь». Клуб из Новосибирска одолел соперника со счетом 5:4.

После пяти матчей в активе «Сибири» стало 3 очка. «Куньлунь» в пяти встречах ни набрал ни одного очка.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:4 (0:0, 2:1, 3:3)

Голы: Шапорев — 2 (Монахов, Осипов), 26:45 — 0:1. Гуркин — 1 (бол., Комаров, Миловзоров), 35:02 — 1:1. Комаров — 1 (Алексеев, О`Делл), 38:09 — 2:1. Николишин — 2, 41:46 — 2:2. Саюстов — 3 (бол., Шаров, Миловзоров), 46:14 — 3:2. Кручинин — 1 (бол., Николишин, Педан), 48:08 — 3:3. Романцев — 1 (бол., Руохомаа, Пуустинен), 50:03 — 4:3. Первушин — 1, 52:43 — 5:3. Шапорев — 3 (бол., Балдаев, Осипов), 56:00 — 5:4.

Вратари: Сятери — Шикин (59:02).

Штраф: 14 — 12.

Броски: 36 (14+12+10) — 29 (8+10+11).

Судьи: Беляев, Кулаков.

12 сентября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».