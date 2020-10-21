«Сибирь» одержала волевую победу над «Трактором»
17:40
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» принимала «Трактор». Хозяева одержали волевую победу со счетом 3:1.
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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
Голы: Пилут — 1 (Манухов, Берглунд), 22:30 — 0:1. Ли — 5 (Шаров, Миловзоров), 32:57 — 1:1. Пуустинен — 9 (Йокипакка, Руохомаа), 49:33 — 2:1. Миловзоров — 3 (п.в., Йокипакка), 59:05 — 3:1.
Вратари: Сятери — Вилл (58:21 — 59:05).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 33 (13+12+8) — 30 (3+18+9).
Судьи: Оленин, Щенев.
21 октября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 2380 зрителей.
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