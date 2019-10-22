«Сибирь» обыграла «Витязь» и одержала третью победу подряд

«Сибирь» победила «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:1). Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Дмитрий Саюстов, Юкка Пелтола, Микаэль Руохомаа и Виктор Комаров. У гостей отличился Алексей Макеев.

«Сибирь» набрала 26 очков и поднялась на 4-е место на «Востоке». «Витязь» с 30 баллами располагается на 3-й строчке на «Западе».

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Витязь» (Подольск) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Саюстов — 3 (Миловзоров), 21:40 — 1:0. Пелтола — 2 (бол., Пуустинен), 23:03 — 2:0. Руохомаа — 5 (бол.), 38:31 — 3:0. Макеев — 5 (бол., Семин), 39:59 — 3:1. Комаров — 1 (Чесалин), 54:06 — 4:1.

Вратари: Сятери — Ежов (Кочетков, 30:15, 56:20 — 56:25).

Штраф: 10 — 29.

Броски: 32 (11+17+4) — 30 (9+12+9).

Судьи: Ансонс, Морозов.

22 октября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

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