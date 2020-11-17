«Сибирь» обыграла «Торпедо» благодаря дублю Руохомаа
«Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду обыграла «Торпедо» (3:1). Дублем в составе хозяев отличился финский форвард Микаэль Руохомаа, еще одну шайбу забросил Дмитрий Саюстов, гол престижа на счету Дамира Жафярова.
После этой победы хозяева вышли на седьмое место на «Востоке» с 25 очками, нижегородцы — девятые (24 очка).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Руохомаа — 6 (Тимашов, Пуустинен), 15:37 — 1:0. Саюстов — 6 (Чесалин), 31:21 — 2:0. Жафяров — 8 (Миле), 37:43 — 2:1. Руохомаа — 7, 58:08 — 3:1.
Вратари: Сятери — Мельничук (58:20).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 25 (6+10+9) — 35 (15+7+13).
Судьи: Акузовский, Ансонс.
17 ноября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь». 2145 зрителей.