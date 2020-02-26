«Сибирь» обыграла рижское «Динамо»

«Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла рижское «Динамо» со счетом 4:2.

Отметим, что новосибирский клуб смог отыграться со счета 0:2.

«Сибирь» заняла пятое место на «Востоке» и сыграет с «Автомобилистом» в первом раунде плей-офф. Латвийский клуб не попал в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Рига) — 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы: Эштон — 15 (Маршалл, Протапович), 11:59 — 0:1. Маршалл — 2 (Липсбергс), 20:49 — 0:2. Руохомаа — 13 (бол., Йокипакка), 30:02 — 1:2. Макаров — 3 (Шашков, Алексеев), 49:25 — 2:2. Шаров — 14 (Йокипакка, Морозов), 50:43 — 3:2. Романцев — 11 (бол., Йокипакка, Пелтола), 55:04 — 4:2.

Вратари: Красиков — Салак (Лиепиньш, 49:25, 58:09 — 59:47).

Штраф: 14 — 8.

Броски: 21 (4+9+8) — 25 (6+8+11).

Судьи: Гофман, Соин.

26 февраля. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».