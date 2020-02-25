«Сибирь» обыграла «Металлург»

«Сибирь» выиграла у «Металлурга» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Александр Шаров, Олег Пиганович, Егор Миловзоров и Юусо Пуустинен. У гостей шайбу забросил Евгений Бирюков.

«Сибирь» набрала 72 очка и занимает пятое место на Востоке. У «Металлурга» 65 очков и седьмое место. Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат



«Сибирь» (Новосибирская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Шаров — 13 (Демидов, Морозов), 16:23 — 1:0. Пиганович — 1 (Шаров, Пуустинен), 22:19 — 2:0. Миловзоров — 17 (Шашков), 31:58 — 3:0. Бирюков — 1 (Верещагин, Потехин), 42:43 — 3:1. Пуустинен — 19 (Шаров), 48:37 — 4:1.

Вратари: Красиков — Демченко (Носов, 22:19).

Штраф: 0 — 4.

Броски: 36 (7+15+14) — 30 (11+13+6).

Судьи: Беляев, Соин.

25 февраля. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».