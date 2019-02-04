"Сибирь" обыграла "Куньлунь" в домашнем матче

"Сибирь" победила "Куньлунь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Победную шайбу забросил нападающий Шэйн Принс.
"Сибирь" занимает 9-е место в Восточной конференции, имея в активе 53 очка. "Куньлунь" с 47 баллами располагается на 11-й строчке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Сибирь" (Новосибирская область) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
Голы: Саюстов - 10 (Миловзоров, Шаров), 15:02 - 1:0. Бартли - 6 (Йип, Ярвинен), 21:26 - 1:1. Логинов - 8 (бол., Принс), 48:07 - 2:1. Парлетт - 3 (Савинайнен, Ярвинен), 49:45 - 2:2. Принс - 5 (Брюле, Пиганович), 50:45 - 3:2.
Вратари: Красиков - Лазушин (59:25).
Штраф: 4 - 10.
Броски: 35 (8+19+8) - 26 (7+10+9).
Судьи: Васильев, Кулаков.
4 февраля. Новосибирск. ЛДС "Сибирь". 5900 зрителей.
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