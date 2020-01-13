«Сибирь» обыграла «Куньлунь», отыгравшись с 0:3

«Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Куньлунь» со счетом 4:3.

Новосибирцы смогли отыграться с 0:3, забросив четыре шайбы с 30-й минуты встречи. Победная серия команды продлилась до трех матчей.

«Сибирь» с 53 очками расположилась на пятой строчке Восточной конференции, «Куньлунь» с 50 очками остался на восьмой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Куньлунь» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:4 (2:0, 1:2, 0:2)

Голы: Локхарт — 9 (Фу, Вонг), 11:42 — 1:0. Йип — 13 (Челиос, Миллер), 13:53 — 2:0. Вонг — 13 (Фу), 28:12 — 3:0. Руохомаа — 11 (Алексеев, Пуустинен), 29:40 — 3:1. Миловзоров — 12 (Шашков), 32:52 — 3:2. Романцев — 6 (бол., Руохомаа, Йокипакка), 48:08 — 3:3. Саюстов — 5 (Шашков), 58:27 — 3:4.

Вратари: Смит (58:37) — Сятери (Красиков, 13:53).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 36 (11+13+12) — 30 (12+9+9).

Судьи: Белов, Кулаков.

13 января. Пекин. «Шоуган Арена».