"Сибирь" обыграла "Франкфурт" на турнире в Финляндии

"Сибирь" на товарищеском турнире в Финляндии обыграла "Франкфурт" со счетом 6:2. Ранее новосибирцы обыграли в овертайме со счетом 3:2 "Пеликанс" из Лахти.

Товарищеские матчи

Турнир в Хямеэнлинне

"Франкфурт" (Франкфурт-на-Майне) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 2:6 (0:4, 0:1, 2:1)

Голы: Ромаев – 1, 3:07 – 0:1. Первушин – 1 (Комаров), 5:40 – 0:2. Шаров – 1 (бол., Логинов), 8:15 – 0:3. Зырянов – 1, 19:08 – 0:4. Логинов – 1 (бол.), 26:44 – 0:5. Чесалин – 1, 40:59 – 0:6. Шинко – 1, 43:48 – 1:6.