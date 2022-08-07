«Сибирь» обыграла московское «Динамо» в товарищеском матче

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«Сибирь» обыграла «Динамо» Москва в товарищеском матче — 3:1.

В составе клуба из Новосибирской области забили Антон Шенфельд, Егор Спиридонов и Владимир Бутузов.

У москвичей гол на счету Владислава Ефремова.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

«Динамо М» (Москва) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Голы: Шенфельд — 1 (Шаров), 15:08 — 0:1. Спиридонов — 1, 25:29 — 0:2. Бутузов — 1 (бол., Голубев), 37:58 — 0:3. Ефремов — 1 (мен.), 40:44 — 1:3.

Вратари: К.Л. Волков — Табатчиков.