«Сибирь» обыграла «Автомобилист» и в шаге от выхода в четвертьфинал Кубка Гагарина

«Сибирь» в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина обыграла «Автомобилист» со счетом 4:3. Победный гол в овертайме забил Никита Шашков.

Счет в серии стал 3-0 в пользу новосибирского клуба. Четвертая игра пройдет 8 марта также на площадке «Сибири».

КХЛ

1/4 финала конференций

Третий матч

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Пуустинен — 2 (Шаров, Йокипакка), 7:47 — 1:0. Березин — 1 (бол., Дацюк, Белоусов), 9:24 — 1:1. Пуустинен — 3 (Руохомаа, Йокипакка), 11:37 — 2:1. Холланд — 1 (Доус, Кучерявенко), 28:59 — 2:2. Пуустинен — 4 (Йокипакка, Шаров), 45:48 — 3:2. Плэтт — 1 (мен., Трямкин), 55:46 — 3:3. Шашков — 1 (Тимашов, Шаров), 69:41 — 4:3.

Вратари: Сятери (11:28 — 11:37) — Коварж.

Штраф: 26 — 20.

Броски: 39 (11+8+9+11) — 40 (13+12+12+3).

Судьи: Наумов, Щенев.

Счет в серии: 3-0 (2:0, 1:0 ОТ)

6 марта. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».