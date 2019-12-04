«Сибирь» обыграла «Авангард»

«Сибирь» выиграла у «Авангарда» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Юусо Пустинен, Александр Шаров, Виктор Комаров, Егор Миловзоров и Никита Михайлов. У гостей забивали Свен Андригетто и Евгений Грачев.

«Сибирь» набрала 39 оков и занимает шестое место на Востоке. У «Авангарда» 48 очков и второе место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)

Голы: Андригетто — 10 (Грачев, Широков), 4:21 — 0:1. Пуустинен — 10 (Шаров, Руохомаа), 14:04 — 1:1. Шаров — 8 (Ермаков, Комаров), 16:17 — 2:1. Комаров — 3 (Михайлов), 28:27 — 3:1. Миловзоров — 7 (Саюстов, Пелтола), 32:00 — 4:1. Михайлов — 4 (Чесалин), 39:11 — 5:1. Грачев — 5 (Войнов, Широков), 55:03 — 5:2.

Вратари: Красиков — Бобков (Костин, 40:00, 56:35 — 56:46).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 24 (14+9+1) — 28 (10+8+10).

Судьи: Гофман, Оскирко.

4 декабря. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

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