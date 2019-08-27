«Сибирь» объявила об уходе Сэма Лофквиста

Как и сообщал «СЭ», «Сибирь» и американский защитник Сэм Лофквист расторгли контракт по соглашению сторон, информирует официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 29-летний американец набрал 11 (3+8) очков в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ за «Куньлунь» при показателе полезности «-4». Лофквист стал игроком новосибирского клуба 1 мая 2019 года.