«Сибирь» объявила об уходе Шенфельда

«Сибирь» объявила о расторжении контракта с нападающим Антоном Шенфельдом.

29-летний россиянин в этом сезоне провел за клуб из Новосибирской области 28 матчей и отдал 3 результативные передачи при показателе полезности «-8».

Шенфелд присоединился к «Сибири» в плей-офф прошлого сезона, в котором провел 5 матчей и набрал 3 (1+2) очка.