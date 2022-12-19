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Сегодня, 13:54

«Сибирь» объявила об уходе Шенфельда

Руслан Минаев
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«Сибирь» объявила о расторжении контракта с нападающим Антоном Шенфельдом.

29-летний россиянин в этом сезоне провел за клуб из Новосибирской области 28 матчей и отдал 3 результативные передачи при показателе полезности «-8».

Шенфелд присоединился к «Сибири» в плей-офф прошлого сезона, в котором провел 5 матчей и набрал 3 (1+2) очка.

Антон Шенфельд
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
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