«Сибирь» объявила об отставке Епанчинцева с поста главного тренера

«Сибирь» объявила об отставке главного тренера Вадима Епанчинцева.

Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне.

После 10 матчей новосибирский клуб с 8 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету команды 4 победы и 6 поражений.