«Сибирь» обменяла Ткачева в «Торпедо»

«Сибирь» обменяла нападающего Владимира Ткачева в «Торпедо».

За форварда новосибирцы получили нападающих Михаила Абрамова и Никиту Кослапова, а также денежную компенсацию.

В этом сезоне на счету 32-летнего Ткачева 30 матчей в регулярном чемпионате, в которых он отметился 5 голам и 8 результативными передачами. Ранее в КХЛ Ткачев выступал за «Ак Барс», «Локомотив» и «Трактор». В составе казанского клуба он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2017/18.

24-летний Абрамов провел 30 матчей и набрал 13 (5+8) очков, на счету 23-летнего Косолапова 2 игры без результативных действий.