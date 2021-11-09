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«Сибирь» обменяла Демидова в «Торпедо» на Шенфельда

11:42
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Как ранее сообщал «СЭ», «Сибирь» и «Торпедо» проведут обмен игроками.

Нижегородский клуб в своем Telegram-канале объявил о том, что состав команды пополнил 25-летний защитник Николай Демидов, на счету которого два (1+1) очка в 13 матчах нынешнего сезона. В «Сибири» продолжит карьеру 28-летний форвард Антон Шенфельд, набравший пять (1+4) очков в 22 встречах.

На данный момент «Сибирь» идет на 7-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, а «Торпедо» — на 9-м на «Западе».

Дополнительная информация:

https://t.me/torpedonn/3731

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