«Сибирь» — «Нефтехимик»: видеообзор матча КХЛ
«Сибирь» дома обыграла «Нефтехимик» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.
Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|45
|35
|10
|72
|2
|Динамо М
|44
|27
|17
|57
|3
|Спартак
|42
|26
|16
|57
|4
|ЦСКА
|43
|25
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|45
|25
|20
|56
|6
|Северсталь
|44
|27
|17
|55
|7
|СКА
|43
|25
|18
|54
|8
|Торпедо
|43
|19
|24
|46
|9
|Куньлунь РС
|44
|20
|24
|44
|10
|Витязь
|43
|16
|27
|37
|11
|Сочи
|43
|13
|30
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|45
|27
|18
|59
|2
|Сал. Юлаев
|43
|28
|15
|58
|3
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|4
|Ак Барс
|42
|27
|15
|56
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|43
|22
|21
|47
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|43
|19
|24
|42
|9
|Лада
|42
|17
|25
|40
|10
|Нефтехимик
|44
|14
|30
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
Результаты / календарь
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15.01
16.01
17.01
18.01
|13.01
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|2 : 1 ОТ
|13.01
|17:00
|
Металлург Мг – Сочи
|4 : 2
|13.01
|19:00
|
Торпедо – Трактор
|- : -
|13.01
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|13.01
|19:30
|
Локомотив – СКА
|- : -
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