«Сибирь» — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Сибирь» примет «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ во вторник, 17 сентября. Игра состоится в спортивном комплексе «Сибирь-Арена» в Новосибирске, начало — в 15.30 по московскому времени.
Трансляцию матча «Сибирь» — «Нефтехимик» в прямом эфире можно смотреть на канале «КХЛ» и сайте лиги video.khl.ru. Также игру показывает онлайн-платформа «Кинопоиск» (по платной подписке).
Кроме того, трансляция матча «Сибирь» — «Нефтехимик» пройдет на новосибирском телеканале «ОТС» (начало в 19.05 по местному времени) для жителей региона.
За ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Нефтехимик» вы можете следить в матч-центре нашего сайта.
В этом регулярном чемпионате КХЛ «Сибирь» и «Нефтехимик» сыграли по 5 матчей. Новосибирцы набрали 4 очка при двух победах и трех поражениях, клуб из Нижнекамска с 8 очками (четыре победы и поражения) возглавил Восточную конференцию.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Нефтехимик
|5
|4
|1
|8
|2
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|3
|Авангард
|5
|3
|2
|7
|4
|Автомобилист
|5
|3
|2
|6
|5
|Сал. Юлаев
|4
|3
|1
|6
|6
|Лада
|5
|2
|3
|5
|7
|Сибирь
|5
|2
|3
|4
|8
|Амур
|5
|2
|3
|4
|9
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|10
|Адмирал
|3
|1
|2
|3
|11
|Металлург Мг
|6
|1
|5
|2
|12
|Барыс
|4
|0
|4
|1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|2
|Локомотив
|5
|4
|1
|8
|3
|Северсталь
|6
|4
|2
|8
|4
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|5
|Куньлунь РС
|5
|3
|2
|6
|6
|ЦСКА
|5
|2
|3
|5
|7
|СКА
|5
|2
|3
|5
|8
|Торпедо
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо М
|5
|2
|3
|4
|10
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|11
|Сочи
|4
|2
|2
|4
|17.09
|12:30
|
Адмирал – Куньлунь РС
|- : -
|17.09
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|- : -
|17.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Авангард
|- : -
|17.09
|17:00
|
Автомобилист – Барыс
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Лада
|- : -
|17.09
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -