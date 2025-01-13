«Сибирь» — «Нефтехимик»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Сибирь» и «Нефтехимик» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 13 января. Матч в Новосибирске на льду «Сибирь-Арены» начнется в 15.30 по московскому времени.
Игру КХЛ в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ» и официальный сайт лиги. Для жителей Новосибирска трансляция пройдет на телеканале «ОТС» (с 19.00 по местному времени).
Ключевые события и результат игры «Сибирь» — «Нефтехимик» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».
В предыдущих матчах регулярном чемпионата «Сибирь» уступила минскому «Динамо» (2:3 ОТ), а «Нефтехимик» — «Салавату Юлаеву» (4:7).
Новосибирцы с 40 очками после 42 игр занимают 8-е место в Восточной конференции, нижнекамцы с 39 очками после 43 матчей идут десятыми.
Матч «Сибирь» — «Нефтехимик» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|45
|35
|10
|72
|2
|Динамо М
|44
|27
|17
|57
|3
|Спартак
|42
|26
|16
|57
|4
|ЦСКА
|43
|25
|18
|57
|5
|Динамо Мн
|45
|25
|20
|56
|6
|Северсталь
|44
|27
|17
|55
|7
|СКА
|43
|25
|18
|54
|8
|Торпедо
|43
|19
|24
|46
|9
|Куньлунь РС
|44
|20
|24
|44
|10
|Витязь
|43
|16
|27
|37
|11
|Сочи
|42
|13
|29
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|45
|27
|18
|59
|2
|Сал. Юлаев
|43
|28
|15
|58
|3
|Ак Барс
|42
|27
|15
|56
|4
|Металлург Мг
|44
|27
|17
|56
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|43
|22
|21
|47
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|42
|18
|24
|40
|9
|Лада
|42
|17
|25
|40
|10
|Нефтехимик
|43
|14
|29
|39
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
|13.01
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|- : -
|13.01
|17:00
|
Металлург Мг – Сочи
|- : -
|13.01
|19:00
|
Торпедо – Трактор
|- : -
|13.01
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|13.01
|19:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -