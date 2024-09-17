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Сегодня, 17:53

«Сибирь» обыграла «Нефтехимик» и одержала третью победу подряд

Алина Савинова
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«Сибирь» на своем льду победила «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

У клуба из Новосибирска дубли оформили Владислав Кара и Энди Андреофф. Еще один гол хозяев на счету Сергея Широкова. За команду из Нижнекамска шайбы забросили Вячеслав Лещенко и Александр Дергачев.

«Сибирь» одержала третью победу подряд и с 6 очками занимает 5-е место на «Востоке». «Нефтехимик» (8), несмотря на поражение, остается в лидерах турнирной таблицы.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Голы: Кара — 2 (Пьянов), 0:17 — 1:0. Лещенко — 2 (бол., Клок, Дергачев), 20:07 — 1:1. Дергачев — 1 (Белозеров), 22:01 — 1:2. Андреофф — 2 (Белоусов), 28:04 — 2:2. Широков — 4 (Морозов, Коротков), 30:50 — 3:2. Андреофф — 3 (бол., Бек, Мерфи), 34:14 — 4:2. Кара — 3 (бол., Мерфи, Белоусов), 48:36 — 5:2.

Вратари: Красоткин — Долганов (Загидулин, 34:14).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 40 (15+19+6) — 22 (10+5+7).

Судьи: Наумов, Раминг.

17 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Сибирь
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1 Нефтехимик 6 4 2 8
2 Трактор 5 3 2 7
3 Авангард 5 3 2 7
4 Автомобилист 5 3 2 6
5 Сибирь 6 3 3 6
6 Сал. Юлаев 4 3 1 6
7 Адмирал 4 2 2 5
8 Лада 5 2 3 5
9 Амур 5 2 3 4
10 Ак Барс 4 2 2 4
11 Металлург Мг 6 1 5 2
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1 Спартак 5 4 1 9
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