«Сибирь» обыграла «Нефтехимик» и одержала третью победу подряд
«Сибирь» на своем льду победила «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.
У клуба из Новосибирска дубли оформили Владислав Кара и Энди Андреофф. Еще один гол хозяев на счету Сергея Широкова. За команду из Нижнекамска шайбы забросили Вячеслав Лещенко и Александр Дергачев.
«Сибирь» одержала третью победу подряд и с 6 очками занимает 5-е место на «Востоке». «Нефтехимик» (8), несмотря на поражение, остается в лидерах турнирной таблицы.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)
Голы: Кара — 2 (Пьянов), 0:17 — 1:0. Лещенко — 2 (бол., Клок, Дергачев), 20:07 — 1:1. Дергачев — 1 (Белозеров), 22:01 — 1:2. Андреофф — 2 (Белоусов), 28:04 — 2:2. Широков — 4 (Морозов, Коротков), 30:50 — 3:2. Андреофф — 3 (бол., Бек, Мерфи), 34:14 — 4:2. Кара — 3 (бол., Мерфи, Белоусов), 48:36 — 5:2.
Вратари: Красоткин — Долганов (Загидулин, 34:14).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 40 (15+19+6) — 22 (10+5+7).
Судьи: Наумов, Раминг.
17 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена.
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Сибирь – Нефтехимик
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