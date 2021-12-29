«Сибирь» в овертайме победила «Нефтехимик»

«Сибирь» одержала победу над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Александр Шаров, Егор Аланов и Юрки Йокипакка. У гостей шайбы забросили Евгений Митякин и Вячеслав Лещенко.

После этой игры «Сибирь» набрала 53 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 44 баллами располагается на седьмой позиции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Митякин — 8 (Порядин), 18:25 — 0:1. Шаров — 12 (Шенфельд, Шор), 27:02 — 1:1. Аланов — 1 (Ли, Морозов), 54:19 — 2:1. Лещенко — 9 (Гиматов), 56:36 — 2:2. Йокипакка — 3 (Литовченко), 62:57 — 3:2.

Вратари: Сятери — Туохимаа.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 24 (8+4+10+2) — 32 (14+9+9+0).

Судьи: Букин, Соин.

29 декабря. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».