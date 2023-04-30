«Сибирь» не стала продлевать контракт с Шаровым

«Сибирь» не будет продлевать контракт с лучшим снайпером команды прошедшего сезона Александром Шаровым, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний хоккеист в 65 играх регулярного чемпионата забросил 29 шайб и сделал 21 передачу, в пяти играх плей-офф форвард набрал 5 (2+3) очков.