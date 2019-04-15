"Сибирь" назначит главного тренера в ближайшее время

Попечительским Советом "Сибири" принято решение о реорганизации нынешнего тренерского штаба команды, информирует официальный сайт клуба.

В ближайшее время состоится назначение главного тренера и начнется формирование нового тренерского состава.

– Выражаем искреннюю благодарность специалистам за проделанную работу и желаем дальнейших успехов на благо развития хоккея, – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал "СЭ", Николай Заварухин станет новым главным тренером "Сибири". Он сменит на этом посту Александра Андриевского.

44-летний специалист, который ранее работал в Новосибирске в клубе МХЛ "Сибирские снайперы", последние три сезона провел в тренерском штабе "Автомобилиста"