«Сибирь» нанесла всего 10 бросков по воротам «Салавата Юлаева» за матч

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» со счетом 2:0 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Новосибирский клуб нанес всего 10 бросков по воротам соперника за три периода. Три броска было в первые 20 минут игры, два — во втором периоде и пять — в третьем.

Команда забросила всего 58 шайб за 27 игр. Меньше только у двух команд: «Амура» (55) и «Адмирала» (50).

«Сибирь» занимает 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции.