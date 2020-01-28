«Сибирь» на выезде обыграла рижское «Динамо»

«Сибирь» выиграла у рижского «Динамо» (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственную шайбу забросил Александр Шаров. «Сибирь» набрала 61 очко и занимает пятое место на Востоке. У «Динамо» 34 очка и 11-е место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Сибирь» (Новосибирск) — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Шаров — 12 (Комаров), 49:57 — 0:1.

Вратари: Салак (58:30) — Сятери.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 29 (18+3+8) — 21 (7+8+6).

Судьи: Овчинников, Юдаков.

28 января. Рига. «Арена Рига».