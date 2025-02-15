«Сибирь» — «Металлург»: видеообзор матча

«Металлург» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

«Металлург» набрал 70 очков за 55 матчей и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» (58 баллов в 54 играх) занимает седьмое место.