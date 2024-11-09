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Сегодня, 12:15

«Сибирь» — «Металлург»: смотреть матч КХЛ онлайн

«Сибирь» и «Металлург» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Сибирь» сыграет с «Металлургом» в специальной форме с элементами традиционного орнамента в русском народном стиле.
Фото ХК «Сибирь», Telegram

«Сибирь» и «Металлург» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 9 ноября. Матч пройдет на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске и начнется в 13.30 по московскому времени.

Трансляцию игры «Сибирь» — «Металлург» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также матч в прямом эфире можно смотреть на канале «КХЛ Prime», официальном сайте лиги, новосибирском телеканале «ОТС» и магнитогорском канале «ТВ-ИН».

Ключевые события и результат игры «Сибирь» — «Металлург» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате КХЛ «Сибирь» провел 22 матча и набрал 22 очка, у «Металлурга» — 25 игр и 25 очков.

Предыдущим соперником сибиряков был «Салават Юлаев» (2:3 Б). Магнитогорцы перед выездом в Новосибирск в дальневосточном турне обыграли «Амур» в Хабаровске (2:1 ОТ).

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
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Восточная конференция И В П О
1 Трактор 24 16 8 35
2 Автомобилист 23 15 8 32
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4 Адмирал 25 12 13 28
5 Сал. Юлаев 21 13 8 27
6 Металлург Мг 25 12 13 25
7 Лада 22 10 12 23
8 Сибирь 22 10 12 22
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10 Авангард 22 8 14 18
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Амур – Автомобилист
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Сибирь – Металлург Мг
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