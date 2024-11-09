«Сибирь» — «Металлург»: смотреть матч КХЛ онлайн
«Сибирь» и «Металлург» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 9 ноября. Матч пройдет на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске и начнется в 13.30 по московскому времени.
Трансляцию игры «Сибирь» — «Металлург» покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также матч в прямом эфире можно смотреть на канале «КХЛ Prime», официальном сайте лиги, новосибирском телеканале «ОТС» и магнитогорском канале «ТВ-ИН».
Ключевые события и результат игры «Сибирь» — «Металлург» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».
В этом регулярном чемпионате КХЛ «Сибирь» провел 22 матча и набрал 22 очка, у «Металлурга» — 25 игр и 25 очков.
Предыдущим соперником сибиряков был «Салават Юлаев» (2:3 Б). Магнитогорцы перед выездом в Новосибирск в дальневосточном турне обыграли «Амур» в Хабаровске (2:1 ОТ).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|25
|21
|4
|44
|2
|Спартак
|23
|15
|8
|33
|3
|СКА
|25
|15
|10
|32
|4
|Северсталь
|22
|15
|7
|30
|5
|Динамо М
|24
|13
|11
|29
|6
|ЦСКА
|22
|10
|12
|27
|7
|Торпедо
|24
|11
|13
|26
|8
|Динамо Мн
|23
|12
|11
|25
|9
|Витязь
|24
|11
|13
|23
|10
|Куньлунь РС
|24
|8
|16
|18
|11
|Сочи
|22
|8
|14
|18
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|24
|16
|8
|35
|2
|Автомобилист
|23
|15
|8
|32
|3
|Ак Барс
|21
|14
|7
|29
|4
|Адмирал
|25
|12
|13
|28
|5
|Сал. Юлаев
|21
|13
|8
|27
|6
|Металлург Мг
|25
|12
|13
|25
|7
|Лада
|22
|10
|12
|23
|8
|Сибирь
|22
|10
|12
|22
|9
|Нефтехимик
|25
|8
|17
|22
|10
|Авангард
|22
|8
|14
|18
|11
|Барыс
|23
|6
|17
|14
|12
|Амур
|25
|5
|20
|13
|9.11
|10:00
|
Адмирал – Трактор
|4 : 3 ОТ
|9.11
|10:30
|
Амур – Автомобилист
|2 : 3
|9.11
|13:30
|
Сибирь – Металлург Мг
|- : -
|9.11
|17:00
|
Торпедо – Сал. Юлаев
|- : -
|9.11
|17:00
|
Витязь – Сочи
|- : -
|9.11
|17:00
|
Локомотив – Ак Барс
|- : -