Дубль Акользина принес «Металлургу» победу над «Сибирью»
«Металлург» на выезде одержал победу над «Сибирью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.
У магнитогорской команды отличились Павел Акользин, который оформил дубль, Александр Петунин и Данила Юров, который в концовке встречи забил гол в пустые ворота. За клуб из Новосибирска по шайбе забросили Павел Гоголев и Тимур Ахияров.
После этой игры «Металлург» вышел на первое место на «Востоке», набрав 27 очков за 19 игр. «Сибирь» потерпела пятое поражение подряд и располагается на 8-й позиции (17 очков в 17 встречах).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Голы: Гоголев — 2 (Хамидуллин, Жуков), 13:41 — 1:0. Акользин — 5, 14:12 — 1:1. Акользин — 6 (Карпов, Зернов), 23:12 — 1:2. Петунин — 4 (бол., Юров, Пресс), 34:09 — 1:3. Ахияров — 1, 53:32 — 2:3. Юров — 4 (п.в., Пресс), 58:58 — 2:4.
Вратари: Красоткин (57:45 — 58:58) — Набоков.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 37 (9+13+15) — 28 (13+9+6).
Судьи: Фатеев, Юдаков.
13 октября. Новосибирск. Сибирь-Арена
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