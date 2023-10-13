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Сегодня, 17:52

Дубль Акользина принес «Металлургу» победу над «Сибирью»

Алина Савинова
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«Металлург» на выезде одержал победу над «Сибирью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У магнитогорской команды отличились Павел Акользин, который оформил дубль, Александр Петунин и Данила Юров, который в концовке встречи забил гол в пустые ворота. За клуб из Новосибирска по шайбе забросили Павел Гоголев и Тимур Ахияров.

После этой игры «Металлург» вышел на первое место на «Востоке», набрав 27 очков за 19 игр. «Сибирь» потерпела пятое поражение подряд и располагается на 8-й позиции (17 очков в 17 встречах).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)
Голы: Гоголев — 2 (Хамидуллин, Жуков), 13:41 — 1:0. Акользин — 5, 14:12 — 1:1. Акользин — 6 (Карпов, Зернов), 23:12 — 1:2. Петунин — 4 (бол., Юров, Пресс), 34:09 — 1:3. Ахияров — 1, 53:32 — 2:3. Юров — 4 (п.в., Пресс), 58:58 — 2:4.

Вратари: Красоткин (57:45 — 58:58) — Набоков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 37 (9+13+15) — 28 (13+9+6).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

13 октября. Новосибирск. Сибирь-Арена

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
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2 Ак Барс 17 12 5 25
3 Автомобилист 17 10 7 22
4 Лада 18 8 10 20
5 Трактор 18 9 9 20
6 Сал. Юлаев 16 9 7 18
7 Авангард 15 8 7 18
8 Сибирь 17 7 10 17
9 Амур 16 6 10 16
10 Барыс 17 5 12 15
11 Адмирал 15 5 10 12
12 Нефтехимик 16 4 12 12
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 17 13 4 27
2 Торпедо 17 12 5 25
3 Спартак 18 11 7 24
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5 Динамо М 17 11 6 23
6 Динамо Мн 15 8 7 18
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8 СКА 16 8 8 16
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