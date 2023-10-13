Дубль Акользина принес «Металлургу» победу над «Сибирью»

«Металлург» на выезде одержал победу над «Сибирью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У магнитогорской команды отличились Павел Акользин, который оформил дубль, Александр Петунин и Данила Юров, который в концовке встречи забил гол в пустые ворота. За клуб из Новосибирска по шайбе забросили Павел Гоголев и Тимур Ахияров.

После этой игры «Металлург» вышел на первое место на «Востоке», набрав 27 очков за 19 игр. «Сибирь» потерпела пятое поражение подряд и располагается на 8-й позиции (17 очков в 17 встречах).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Голы: Гоголев — 2 (Хамидуллин, Жуков), 13:41 — 1:0. Акользин — 5, 14:12 — 1:1. Акользин — 6 (Карпов, Зернов), 23:12 — 1:2. Петунин — 4 (бол., Юров, Пресс), 34:09 — 1:3. Ахияров — 1, 53:32 — 2:3. Юров — 4 (п.в., Пресс), 58:58 — 2:4.

Вратари: Красоткин (57:45 — 58:58) — Набоков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 37 (9+13+15) — 28 (13+9+6).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

13 октября. Новосибирск. Сибирь-Арена