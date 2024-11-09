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Сегодня, 15:45

«Металлург» победил «Сибирь» в гостевом матче КХЛ

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«Сибирь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ уступила «Металлургу» — 1:4. Нападающие магнитогорцев Данил Башкиров и Денис Зернов набрали по 2 (1+1) очка.

Для новосибирской команды это поражение стало седьмым в восьми последних играх.

«Магнитка» одержала третью победу подряд.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Башкиров — 2 (Осипович, Минулин), 9:22 — 0:1. Уилсон — 4 (Зернов, Силантьев), 20:11 — 0:2. Джонсон — 6 (Башкиров, Маклюков), 33:20 — 0:3. Морозов — 1 (мен., Пьянов, Карпов), 36:01 — 1:3. Зернов — 2 (п.в., Пресс, Козлов), 59:33 — 1:4.

Вратари: Костин (56:26 — 59:33) — Набоков.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 43 (15+10+18) — 22 (8+10+4).

Судьи: Бирин, Наумов.

9 ноября. Новосибирск. Сибирь-Арена.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
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