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Сегодня, 17:44

«Сибирь» победила «Металлург» и вышла на первое место в Восточной конференции

Иван Шитик
Корреспондент
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Хоккеисты &amp;quot;Сибири&amp;quot;.
Фото ХК &quot;Сибирь&quot;

«Сибирь» победила «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2.

В составе победителей голами отметились Александ Шаров, Илья Морозов, Владимир Бутузов и Никита Коротков.

У «Металлурга» голы на счету Николая Голдобина и Александра Бурмистрова, для которого эта шайба стала первой в составе нового клуба.

«Сибирь» набрала 70 очков и вышла на первое место в Восточной конференции (70 очков). «Металлург» остался на третьей строчке (66 очков).

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Шаров — 25 (Бутузов, Пьянов), 0:20 — 1:0. Голдобин — 16 (Зернов, Карпов), 8:01 — 1:1. Морозов — 5 (Мерфи, Коротков), 9:04 — 2:1. Бурмистров — 2 (мен., Коробкин), 18:36 — 2:2. Бутузов — 21 (Шаров), 30:22 — 3:2. Коротков — 7 (п.в., Шаров, Основин), 59:51 — 4:2.

Вратари: Красоткин — Паскуале (58:24 — 59:51).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 37 (16+11+10) — 31 (13+11+7).

Судьи: Белов, Щенев.

20 января. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 6055 зрителей.

ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
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Западная конференция И В П О
1 СКА 54 41 13 86
2 ЦСКА 51 34 17 73
3 Локомотив 54 31 23 70
4 Торпедо 52 33 19 70
5 Динамо М 53 31 22 70
6 Витязь 52 25 27 58
7 Спартак 53 23 30 53
8 Динамо Мн 53 21 32 53
9 Северсталь 53 20 33 52
10 Куньлунь 53 18 35 41
11 Сочи 51 6 45 21
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 54 33 21 70
2 Автомобилист 52 30 22 68
3 Металлург 53 29 24 66
4 Авангард 51 31 20 66
5 Ак Барс 52 28 24 64
6 Сал. Юлаев 52 27 25 63
7 Адмирал 53 27 26 60
8 Трактор 53 22 31 52
9 Барыс 54 23 31 50
10 Амур 51 22 29 50
11 Нефтехимик 52 23 29 49
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20.01 15:30
Сибирь – Металлург
 4 : 2
20.01 19:00
Ак Барс – Авангард
 - : -
20.01 19:00
Куньлунь – Сочи
 - : -
20.01 19:00
Нефтехимик – Сал. Юлаев
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