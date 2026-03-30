«Сибирь» и «Металлург» сыграют в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина 2026 в понедельник, 30 марта. Игра состоится в спортивном комплексе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. Начало — в 15.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Металлург» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканалах КХЛ ТВ и KHL Prime, официальном сайте КХЛ. В Новосибирске трансляция будет на телеканале ОТС (начало эфира — в 19.30 по местному времени). Жители Магнитогорска могут смотреть игру на телеканале «ТВ-ИН» (начало эфира — в 17.30 по местному времени).

Счет в серии 3-0 в пользу магнитогорской команды.

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