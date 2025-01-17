«Сибирь» — «Локомотив»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» в серии буллитов победил «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ. Игра прошла 17 января в Новосибирске и завершилась со счетом 3:2 в пользу ярославской команды.