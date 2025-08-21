«Локомотив» победил «Сибирь», Радулов оформил дубль

«Локомотив» в FONBET Кубка Блинова обыграл «Сибирь» со счетом 4:1.

В составе ярославцев дубль оформил Александр Радулов, еще по голу забили Александр Елесин и Андрей Сергеев. У новосибирцев шайбу забросил Никита Сошников, который открыл счет в этой встрече.

В следующем матче «Локомотив» 23 августа сыграет с «Авангардом».

FONBET Кубок Блинова

«Локомотив» (Ярославль) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Сошников — 1 (Пьянов), 6:25 — 0:1. Радулов — 1 (Акмальдинов, Сурин), 8:38 — 1:1. Елесин — 1 (Никулин, Алексеев), 13:13 — 2:1. Радулов — 2 (Гернат, Сурин), 20:57 — 3:1. Сергеев — 1 (Полунин, Березкин), 43:17 — 4:1.

Вратари: Мельничук — Красоткин.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 38 (10+13+15) — 13 (3+7+3).

Судьи: Наумов, Юдаков.

21 августа. Омск. «G-Drive Арена». 517 зрителей.