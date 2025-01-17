«Локомотив» в серии буллитов победил «Сибирь»
«Локомотив» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
Голы хозяев в основное время забили Тэйлор Бек и Владимир Бутузов. У гостей заброшенными шайбами отметились Никита Кирьянов и Артур Каюмов. Команды не смогли определить победителя в овертайме, в серии буллитов сильнее оказался ярославский клуб — решающий бросок исполнил Байрон Фрэз.
«Локомотив» продлил победную серию до пяти матчей и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 76 очками после 47 игр. «Сибирь» (44 балла в 45 встречах) идет восьмой на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Кирьянов — 3 (Алексеев), 10:12 — 0:1. Бек — 10 (бол., Мерфи, Лайпсик), 29:01 — 1:1. Бутузов — 15 (бол., Бек, Мерфи), 43:25 — 2:1. Каюмов — 17 (бол., Березкин, Шалунов), 46:16 — 2:2.
Победный буллит: Фрэз.
Вратари: Красоткин — Мельничук.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 29 (9+9+8+3) — 28 (9+7+10+2).
Судьи: Наумов, Светилов.
17 января. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10742 зрителя
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|Спартак
|44
|26
|18
|57
|6
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|46
|25
|21
|56
|7
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|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|45
|20
|25
|48
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
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|17
|27
|39
|11
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|44
|13
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|30
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|В
|П
|О
|1
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|18
|63
|2
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|15
|60
|3
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|16
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|4
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|46
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|18
|58
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|44
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|19
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|23
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|49
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|Адмирал
|45
|20
|25
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|8
|Сибирь
|45
|19
|26
|44
|9
|Лада
|44
|18
|26
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Амур
|46
|10
|36
|25
|12
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|17.01
|15:30
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Сибирь – Локомотив
|2 : 3 Б
|17.01
|16:30
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Авангард – ЦСКА
|- : -
|17.01
|17:00
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Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -
|17.01
|19:30
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Спартак – Куньлунь РС
|- : -
|17.01
|19:30
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Нефтехимик – Трактор
|- : -
|17.01
|19:30
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Динамо М – Сочи
|- : -