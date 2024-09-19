Шайба Широкова помогла «Сибири» обыграть «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ
«Сибирь» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ добилась победы над «Куньлунем» со счетом 3:1.
В составе победителей шайбы забросили Максим Сушко, Сергей Широков и Тревор Мерфи. У пекинской команды отличился Томаш Юрчо.
«Сибирь» набрала восемь очков, поднявшись на второе место в таблице Восточной конференции. «Куньлунь» идет на шестой строчке Запада, имея в активе шесть баллов.
В следующем матче «Сибирь» примет «Спартак» 21 сентября, а «Куньлунь» 24-го числа встретится дома с «Торпедо».
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Голы: Сушко — 1 (Дубакин, Аланов), 8:57 — 1:0. Широков — 5 (Морозов, Коротков), 22:50 — 2:0. Мерфи — 1 (Дубакин), 23:15 — 3:0. Юрчо — 3 (Локхарт), 41:16 — 3:1.
Вратари: Костин — Волков.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 20 (8+8+4) — 30 (7+12+11).
Судьи: Раминг, Сидоренко.
19 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10032 зрителя.
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|5
|9
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|11
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|4
|2
|2
|4
|19.09
|15:30
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Сибирь – Куньлунь РС
|3 : 1
|19.09
|17:00
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Трактор – Нефтехимик
|- : -
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|19:00
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Ак Барс – Барыс
|- : -
|19.09
|19:30
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ЦСКА – Витязь
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|19.09
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|
Сочи – СКА
|- : -