Шайба Широкова помогла «Сибири» обыграть «Куньлунь» в домашнем матче КХЛ

«Сибирь» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ добилась победы над «Куньлунем» со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Максим Сушко, Сергей Широков и Тревор Мерфи. У пекинской команды отличился Томаш Юрчо.

«Сибирь» набрала восемь очков, поднявшись на второе место в таблице Восточной конференции. «Куньлунь» идет на шестой строчке Запада, имея в активе шесть баллов.

В следующем матче «Сибирь» примет «Спартак» 21 сентября, а «Куньлунь» 24-го числа встретится дома с «Торпедо».

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: Сушко — 1 (Дубакин, Аланов), 8:57 — 1:0. Широков — 5 (Морозов, Коротков), 22:50 — 2:0. Мерфи — 1 (Дубакин), 23:15 — 3:0. Юрчо — 3 (Локхарт), 41:16 — 3:1.

Вратари: Костин — Волков.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 20 (8+8+4) — 30 (7+12+11).

Судьи: Раминг, Сидоренко.

19 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10032 зрителя.