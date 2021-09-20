Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Сибирь» с минимальным счетом победила «Куньлунь»

17:48
Теги:

«Сибирь» на своем льду победила «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Новосибирска взял верх со счетом 1:0.

Автором победной шайбы стал нападающий Антон Ведин. Для шведского легионера это первый гол в сезоне.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Гол: Ведин — 1 (Кручинин, Голубев), 27:29 — 1:0.

Нереализованный буллит: Миловзоров (Сибирь), 57:44.

Вратари: Сятери — Лазушин (58:17).

Штраф: 20 — 6.

Броски: 38 (11+13+14) — 23 (8+8+7).

Судьи: Сидоренко, Хрибик.

20 сентября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Рубин» — «Зенит»: Хвича, Дрейер и Дзюба выйдут с первых минут, Азмун пропускает матч
Второй созыв Карпина: вернул Дзюбу и Глушакова, заметил лучшего бомбардира чемпионата
Российский новичок разрывает всех за океаном — у него шесть голов в трех матчах. Но готов ли он к НХЛ?
«Рубин» — «Зенит»: онлайн трансляция матча чемпионата России
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
1
Офсайд