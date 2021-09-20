«Сибирь» с минимальным счетом победила «Куньлунь»
17:48
«Сибирь» на своем льду победила «Куньлунь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Клуб из Новосибирска взял верх со счетом 1:0.
Автором победной шайбы стал нападающий Антон Ведин. Для шведского легионера это первый гол в сезоне.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь» (Пекин) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Ведин — 1 (Кручинин, Голубев), 27:29 — 1:0.
Нереализованный буллит: Миловзоров (Сибирь), 57:44.
Вратари: Сятери — Лазушин (58:17).
Штраф: 20 — 6.
Броски: 38 (11+13+14) — 23 (8+8+7).
Судьи: Сидоренко, Хрибик.
20 сентября. Новосибирск. ЛДС Сибирь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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