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«Сибирь» расторгла контракт с защитником Ермаковым

«Сибирь» и защитник Андрей Ермаков расторгли контракт по соглашению сторон
13:08
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Хоккейный клуб «Сибирь» и защитник Андрей Ермаков расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает сайт клуба.

Хоккеист впервые появился в команде из Новосибирска в сезоне-2017/2018, затем вернулся в ЦСКА. Снова он оказался в Новосибирске в 2019 году и играл в «Сибири» по настоящее время. Всего на счету Ермакова 134 матча за команду.

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Иван Шитик все материалы автора

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