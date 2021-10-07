«Сибирь» расторгла контракт с защитником Ермаковым

Хоккейный клуб «Сибирь» и защитник Андрей Ермаков расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает сайт клуба.

Хоккеист впервые появился в команде из Новосибирска в сезоне-2017/2018, затем вернулся в ЦСКА. Снова он оказался в Новосибирске в 2019 году и играл в «Сибири» по настоящее время. Всего на счету Ермакова 134 матча за команду.