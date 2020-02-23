«Сибирь» и «Автомобилист» сыграют в первом раунде плей-офф КХЛ
17:37
Стала известна первая пара розыгрыша Кубка Гагарина, сообщает пресс-служба КХЛ. В первом раунде Восточной конференции «Автомобилист» сыграет с «Сибирью».
«Клуб хозяин серии станет известен позднее», — написано в Twitter КХЛ Media.
«Автомобилист» (74 балла) и «Сибирь» (70 очков) до окончания регулярного чемпионата КХЛ не опустятся ниже 4-го и 5-го мест.
В первом раунде плей-офф @IHCAvtomobilist точно сыграет с @hcsibir. Клуб хозяин серии станет известен позднее— KHL Media (@khlmediateam) February 23, 2020
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